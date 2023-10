Que doit faire Kylian Mbappé pour enfin remporter le Ballon d’Or ?

Ce n’est toujours pas cette année que Kylian Mbappé remportera le Ballon d’Or. Encore une fois, le Français laisse la récompense à Leo Messi, son ancien coéquipier au PSG qui plus est, avec qui il a partagé le haut de l’affiche lors de la dernière finale de la dernière Coupe du Monde remportée par l’Argentin. D’ailleurs, sans l’arrêt d’Emiliano Martinez devant Kolo Muani, le résultat de lundi soir aurait sans doute été modifié. L’histoire n’est pas à réécrire et Mbappé n’a jamais semblé aussi proche de remporter le plus beau des trophées individuels. 7e en 2017, 4e en 2018, 6e en 2019, 9e en 2021 et 6e l’an passé, il termine pour la première fois sur le podium avec cette 3e place à 24 ans. Il s’agit de son meilleur classement alors que, paradoxalement, on commence à s’impatienter de voir son heure venir. Mais que doit-il faire pour enfin être couronné ?

La suite après cette publicité

Depuis le début de sa carrière, il est annoncé comme le prodige du football mondial. De fait, être sacré champion du monde à seulement 18 ans en marquant en finale n’est pas donné à tout le monde. L’avenir lui tend les bras. Il est l’avenir mais déjà le présent. Après 15 ans de duels entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, son heure est venue de prendre le relais, avec l’aide d’Erling Haaland, 2e hier soir. Même Messi ne disait pas le contraire lors de la remise du trophée. «C’est un joueur encore très jeune. Tous les deux d’ailleurs. Je sais qu’à l’avenir on les retrouvera. Erling a une carrière extraordinaire. Il a remporté différents titres. Je suis convaincu que, très bientôt, ils seront lauréats de ce Ballon d’Or.»

À lire

JT Foot Mercato : les scandales du Ballon d’Or 2023

Mbappé a déjà un avantage sur Haaland pour 2024

Les deux attaquants sont déjà vus comme les favoris pour la saison prochaine. Mbappé, Haaland mais aussi Vinicius Jr (6e hier), Jude Bellingham (18e) ou encore Jamal Musiala (26e) incarnent tous les protagonistes des prochaines cérémonies. Cette année 2024 s’annonce d’ores et déjà comme très excitante pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Comme la plupart de ses concurrents, il est parti sur de très bonnes bases avec ses 12 buts en 12 matchs en club toutes compétitions confondues. Il a également marqué avec les Bleus face à l’Écosse et sait d’ores et déjà que le Ballon d’Or de l’année prochaine se jouera surtout avec les sélections. Pour ça, 2024 s’annonce particulièrement alléchant.

La suite après cette publicité

La perspective de l’Euro et des Jeux Olympiques peut offrir quelques ambitions légitimes à Mbappé. En cas de sacre, notamment pour la compétition continentale, et de bonnes performances (cela va de soi), le capitaine des Bleus fera à coup sûr partie des prétendants. Il aura toujours ça de plus qu’Erling Haaland, forcément handicapé les années paires avec la Norvège, qu’il ne parvient pas à faire briller. Le Mancunien, lui, peut se targuer d’avoir soulevé la Ligue des Champions dès l’âge de 22 ans dans une équipe mieux structurée que le PSG. C’est l’un des axes d’amélioration pour le Français : emmener son club loin en C1, lui qui n’a disputé qu’une seule finale en 2020. Et il était amoindri par une blessure. Effet domino oblige, un nouvel échec à un stade prématuré précipiterait sans doute son transfert.

Partir du PSG pour enfin remporter le Ballon d’Or ?

C’est l’autre moyen pour lui d’atteindre le Graal dont il rêve depuis tout petit. Dans l’incapacité de remporter la coupe aux grandes oreilles avec le club de la capitale, Mbappé serait cette fois bien décidé à s’en aller, lui dont le contrat s’achève à la fin de la saison. Après avoir prolongé il y a un an et demi, alors que le Real Madrid lui tendait les bras, il rejoindrait probablement les Merengues, une institution habituée à gagner, même quand on ne l’attend pas. «L’année prochaine à Madrid ou non ?» lui a même lancé un journaliste espagnol hier soir à sa sortie du théâtre du Châtelet. Sans doute pour lui rappeler que la Casa Blanca a produit 12 lauréats du Ballon d’Or dans son histoire…