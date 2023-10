Ballon d’Or 2024 : les six favoris sont déjà connus

Seul au monde. Hier soir, Lionel Messi (36 ans) est entré un peu plus dans l’histoire du football en remportant son huitième Ballon d’Or. Celui-ci pourrait bien être le dernier soulevé par l’Argentin, qui évolue à présent à l’Inter Miami en Major League Soccer. Cela, le principal intéressé en est bien conscient. Hier soir au théâtre du Châtelet, le natif de Rosario a évoqué la nouvelle génération qui pousse pour remporter ce précieux trophée, à l’image d’Erling Haaland (Manchester City/Norvège, 2e) et de Kylian Mbappé (PSG/France, 3e).

Messi passe le relai

«Ce sont deux joueurs extraordinaires. J’ai partagé deux ans dans le même club que Kylian et je connais son talent. On a partagé nos entraînements et les matches. Je connais son immense talent. C’est un joueur encore très jeune. Tous les deux d’ailleurs. Je sais qu’à l’avenir on les retrouvera. Erling a une carrière extraordinaire. il a remporté différents titres. Je suis convaincu que, très bientôt, ils seront lauréats de ce Ballon d’Or.» Ce sont justement vers eux que se tournent tous les regards aujourd’hui. En effet, le Ballon d’Or 2024 est déjà dans toutes les têtes, notamment celle des journalistes.

En Espagne, AS lance déjà la nouvelle campagne. "Le Ballon d’Or cherche un héritier", écrit la publication ibérique avant d’ajouter : «Messi a remporté sa huitième récompense, qu’il a qualifiée comme « la dernière » et a directement désigné Haaland et Mbappé comme ses possibles successeurs. Mais ils ne sont pas les seuls.» En effet, le Français et le Norvégien sont en première ligne pour succéder à La Pulga. Concernant Mbappé, Le Parisien écrit ce mardi qu’il donne rendez-vous en 2024. Une année importante pour le capitaine de l’équipe de France qui mènera les siens lors de l’Euro 2024.

Mbappé vs Haaland ?

Une compétition où il sera très attendu. Le joueur de 24 ans pourrait aussi disputer les JO à Paris cet été. En club, il vit aussi une année cruciale. En fin de contrat en juin prochain, KM7 espère finir sur une bonne note, en cas de départ. Quoi de mieux que de soulever la première Ligue des champions de son club ? Mais le chemin est long. D’autant que Paris n’est pas rassurant. Mbappé, qui a essuyé quelques critiques, a plutôt bien démarré la saison d’un point de vue statistique. En effet, il en est déjà à 12 buts et 1 assists en 12 apparitions toutes compétitions confondues.

Cette année, il devra se montrer décisif lors des grands rendez-vous parisiens en Ligue des champions. Surtout qu’il est la seule et unique star du club depuis les départs de Messi et Neymar cet été. Mais la concurrence est féroce. Erling Haaland, que certains voyaient gagner le Ballon d’Or devant l’Argentin en 2023, a dû se contenter du prix Gerd Müller. Mais le Norvégien (13 buts et 3 assists en 13 apparitions cette saison) a assuré hier soir qu’il était ambitieux et qu’il avait faim de buts et de titres. Un message envoyé à ses concurrents.

D’autres joueurs poussent derrière

S’il peut garnir son palmarès avec de nouveaux trophées en club, son absence à l’Euro pourrait lui être préjudiciable et profiter à ses adversaires. AS en cite plusieurs. Parmi eux, on retrouve Jude Bellingham (20 ans). Lauréat du trophée Kopa, l’Anglais réalise un début d’exercice canon (13 buts et 3 assists en 13 rencontres). Et contrairement à Haaland, il sera présent au championnat d’Europe 2024 avec les Three Lions. Le média ibérique cite aussi Vinicius Jr (Real Madrid/ Brésil, 23 ans), auteur de 3 buts et 2 assists mais blessé en début de saison.

Huitième l’an dernier, celui qui a remporté le prix Socrates a terminé sixième. L’objectif est d’être à présent sur le podium et de remporter le trophée, lui qui disputera la Copa América avec la Seleção. Jamal Musiala (Bayern Munich/Allemagne, 20 ans) ou encore le surprenant Rodri (Manchester City/Espagne, 27 ans) sont mentionnés parmi les joueurs pouvant récupérer le trône de Lionel Messi. On aurait pu citer son coéquipier Julian Alvarez (Manchester City/Argentine, 23 ans), qui monte en puissance. D’autres auront certainement leur mot à dire. La course au Ballon d’Or 2024 est donc d’ores et déjà lancée. Mbappé, Haaland et Bellingham sont cités comme étant les favoris avec Vini Jr, Rodri et Musiala. Faites vos jeux !