Real Madrid : le geste de Kylian Mbappé qui affole l’Espagne

Hier soir, Lionel Messi (36 ans) a remporté son huitième Ballon d’or. C’est huit de plus que Kylian Mbappé (24 ans), qui espère toujours gagner ce précieux trophée. Il sera un candidat au titre l’an prochain. Présent hier soir au théâtre du Châtelet, KM7 n’a pas gagné de titre majeur. Après la cérémonie, le joueur du PSG est passé devant les journalistes.

Sur place, un journaliste de la célèbre émission espagnole, El Chiringuito, a lancé au Français : «l’année prochaine à Madrid ou non ?» Mbappé a alors lâché un grand sourire. Il n’en fallait pas plus pour enflammer la presse espagnole. Sur le plateau de l’émission, les journalistes et consultants ont rappelé que Florentino Pérez veut recruter KM7 et Haaland en 2024 et que ce sera certainement la dernière occasion pour l’attaquant tricolore de signer dans la capitale ibérique.