Ligue 2 : Ajaccio devance Nîmes et remonte sur le podium

Belle opération de la part des Corses. En déplacement sur la pelouse de Nîmes, Ajaccio devait s'imposer après le nul du Havre à Caen (2-2) et la débâcle d'Auxerre à Toulouse (6-0). Rapidement dans cette rencontre, Courtet ouvrait le score, sur un service de Bayala (1-0, 12e). Avant la mi-temps, Nouri faisiat le break pour le club corse (2-0, 33e).

Après une seconde période plus calme, où Nîmes n'aura pas réussi à revenir dans cette partie, Ajaccio s'est finalement imposé et remonte sur le podium, à quatre points de Sochaux (2e). Un bon résultat avant un déplacement chez la lanterne rouge, Nancy. De son côté, Nîmes enchaine un septième match sans victoire et pointe à la 13e place de la Ligue 2, avant un déplacement à Guingamp.

