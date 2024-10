Real Madrid : Sergio Agüero voit Kylian Mbappé derrière Vinícius Júnior

S’il a déjà trouvé le chemin des filets à huit reprises en 13 rencontres avec le Real Madrid, Kylian Mbappé ne convainc pas encore tout le monde. Le capitaine de l’équipe de France sera grandement attendu, ce samedi, lors de son premier Clasico, face au FC Barcelone, leader du classement de la Liga. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Sergio Agüero a donné son point de vue sur les prestations du champion du monde 2018 au sein de la Casa Blanca. D’après lui, Kylian Mbappé est « derrière » Vinícius Júnior, en ce qui concerne l’attaque du Real.

« Ce que l’un a, l’autre ne l’a pas et inversement. Mbappé doit essayer de s’adapter au jeu madrilène. À Paris, il restait en haut et attendait les contre-attaques pour tuer le jeu, mais c’est totalement différent. On ne voit plus le Mbappé du PSG qui avait l’habitude de donner un visage à l’adversaire. Contre Madrid, il faut protéger la zone de Vinicius. C’est lui qui casse le jeu et qui fait mal », a déclaré Kun Agüero, buteur lors de son seul Clasico disputé sous les couleurs du FC Barcelone.

