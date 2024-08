Ça s’agite pour l’espoir marocain Sofiane Karraoui

Âgé de seulement 18 ans, Sofiane Karraoui n’est pas perturbé par les sollicitations qui déboulent ces dernières semaines. Le gardien de but de Rodez, devenu international marocain U18 la saison dernière, est un profil observé en France, mais aussi plus loin que les frontières.

En juin, nous vous révélions un intérêt de plusieurs clubs portugais pour le gardien né en 2006, notamment du côté de Gil Vicente et Farense. Ipswich s’était également positionné et aujourd’hui, le club promu en Premier League semble même prêt à aller plus loin. Selon nos informations, les Tractor Boys souhaitent enrôler Karraoui, mais il faudra compter sur la concurrence d’un grand club espagnol, qui semble tenir la corde aujourd’hui. A un degré moindre, la Roma a manifesté des signes d’intérêt ces dernières semaines, mais part avec du retard.