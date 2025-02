Manchester City : Pep Guardiola a un gros problème pour la Ligue des Champions

Le mercato a officiellement fermé ses portes dans la majorité des grands championnats d’Europe lundi soir. Et une chose est certaine : Manchester City a dépensé sans compter pour espérer sortir de la crise. Avec les arrivées de Nico Gonzalez, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis et Omar Marmoush, les Cityzens vont avoir du sang neuf pour la deuxième partie de saison. Après avoir accroché de justesse son ticket pour les barrages de la Ligue des Champions en remportant la 8e et ultime journée de la phase de championnat, les troupes de Pep Guardiola s’apprêtent à défier le Real Madrid de Carlo Ancelotti la semaine prochaine. Pour l’entraîneur catalan, cette affiche dorée est un bon moyen de repartir de l’avant malgré un calendrier loin d’être simple :

«Cela ressemble déjà à un derby, quatre années de suite face à Madrid. Madrid ou le Bayern, les deux ont été très difficiles, j’espère que nous pourrons arriver au match aller ici et au match suivant à Madrid le mieux possible. Nous avons commencé à Paris, puis à Chelsea. Nous en sommes donc déjà au stade des matches difficiles. Le calendrier est ce qu’il est. C’est toujours le cas en Premier League, ils mettent toujours les matches les plus difficiles, ils sont toujours très gentils avec le calendrier. C’est ce qui se passe depuis de nombreuses années», a-t-il déclaré. Si les Sky Blues peuvent désormais comtper sur plusieurs renforts hivernaux ajoutés pendant le mercato, ces nouvelles recrues risquent de ne peut-être pas connaître le parfum de cette double affiche dorée contre le Real Madrid.

Le mercato coince la liste UEFA

Selon les règles de l’UEFA, les clubs évoluant en Europe ne peuvent inscrire qu’un maximum de trois nouveaux joueurs dans leur équipe de la phase à élimination directe à partir de leur liste de phase de championnat. Et ils n’ont pas longtemps pour décider lesquels, la date limite d’inscription de ces joueurs approchant le jeudi 6 février à minuit. C’est un problème pour de nombreuses équipes, en particulier pour les Cityzens, dirigés par Pep Guardiola, qui a été le plus gros dépensier de la Premier League avec quatre nouveaux recrutements permanents, pour un montant de 218 millions d’euros. En septembre dernier, les clubs participant à des compétitions européennes ont déposé une liste d’inscription pour les phases de ligue de leurs compétitions respectives. L’inscription est composée de deux listes : Liste A et Liste B. La deuxième n’affecte pas vraiment Manchester City puisqu’elle est principalement composée de jeunes joueurs âgés de 21 ans ou moins au début de la saison qui étaient inscrits au club pendant trois années consécutives et ininterrompues à partir de l’âge de 15 ans. Mais c’est dans la liste A que se trouvent les principaux joueurs. Aucun club ne peut avoir plus de 25 joueurs sur la liste A au cours de la saison - et au moins deux doivent être des gardiens de but. De plus, huit de ces 25 joueurs doivent être « formés localement ».

Au moins quatre joueurs doivent avoir évolué dans le club pendant trois ans entre 15 et 21 ans. Le reste peut être constitué de joueurs formés au club et appartenant à la même catégorie, mais ils peuvent avoir joué pour un autre club du même championnat. Si vous ne parvenez pas à atteindre ce quota, la taille de votre liste A sera réduite à 23 joueurs. Le problème principal est que les clubs ne sont autorisés à inscrire qu’un maximum de trois nouveaux joueurs éligibles après la fin de la phase de championnat et avant le début de la phase à élimination directe. Nico Gonzalez, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis et Omar Marmoush ont tous signé le mois dernier, tandis que City compte également sur Claudio Echeverri, recruté en provenance de River Plate l’année dernière, qui devrait rejoindre City plus tard ce mois-ci. Tous ces joueurs devraient être intégrés à la liste A. Mais il n’y a pas assez de joueurs de City de la liste A qui ont quitté le club pour que les cinq joueurs soient tous inscrits. Guardiola doit donc réfléchir. Quels sont les deux joueurs qu’il va laisser de côté pour les matchs de Ligue des champions uniquement ?