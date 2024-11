Barça : Luis de la Fuente ne comprend pas la gestion de Lamine Yamal

Lamine Yamal épate chaque week-end les amateurs de football sous les couleurs du FC Barcelone et avec le maillot de la sélection depuis plus d’un an maintenant. Ses excellentes prestations avec les Blaugranas et la Roja font presque oublier que le natif d’Esplugues de Llobregat n’est âgé que de 17 ans. Sollicité lors de la quasi-totalité des matchs depuis le début de la saison, le corps de Yamal a fini par céder. Touché à la cheville droite contre Belgrade en Ligue des champions (2-5), il n’est pas présent pour ce dernier rassemblement de l’année civile avec l’Espagne. Interrogé par Radio Marca sur l’état de santé du Barcelonais, Luis de la Fuente - qui avait prévenu que Lamine Yamal devait être davantage préservé - n’a pas changé son fusil d’épaule.

La suite après cette publicité

« Je ne changerais pas d’une virgule ma réflexion. Lamine a 17 ans et il faut faire très attention. Tous ceux qui lui font des éloges le critiqueront quand ça ne va pas. On s’occupe bien de lui au Barça, mais cette phrase sur les 1 000 détails n’est pas de moi. Ces détails sont les plus importants pour aller loin. Il y a toujours eu un très bon joueur qui n’a pas réussi et nous nous demandons pourquoi, très probablement parce qu’il ne s’est pas occupé de lui. La gestion des moyens, l’alimentation… voilà ce qui permet à un footballeur d’aller loin. Bien sûr, (Leo) Messi, Cristiano (Ronaldo) s’occupaient de tous ces détails », a répondu le sélectionneur ibérique.