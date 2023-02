Premier League : défait par Tottenham, Manchester City fait les affaires d’Arsenal !

La suite après cette publicité

Au Tottenham Hotspur Stadium, Manchester City avait l’occasion de réaliser la bonne opération comptable de cette 22e journée. Opposés à Tottenham, cinquième de Premier League, les hommes de Pep Guardiola voulaient, en effet, s’imposer pour revenir à deux petites longueurs d’Arsenal, défait face à Everton. Alignée en 4-4-2, la formation mancunienne, portée par un duo offensif composé de Julian Alvarez et Erling Haaland, devait pour cela se défaire des Londoniens. Dix-sept jours après le match aller perdu contre les Citizens, les Spurs, organisés en 3-4-3, avaient cependant l’ambition de prendre leur revanche pour ainsi se rapprocher du podium.

Rapidement dominés malgré un bon pressing, les partenaires de Dejan Kulusevski subissaient la pression mancunienne mais faisaient, une nouvelle fois, preuve de réalisme défensif. Acculée, la formation londonienne allait pourtant piquer au quart d’heure de jeu. Sur une perte de balle de Rodri, Höjbjerg s’enfonçait et décalait Kane qui concluait d’une frappe croisée (1-0, 15e). Un 17e but en 22 matches de Premier League permettant, par ailleurs, au buteur anglais de dépasser la légende Jimmy Greaves et d’entrer un peu plus dans l’histoire du club en devenant le meilleur finisseur de Tottenham avec 267 réalisations. Punis sur leur première errance défensive, les Citizens, gênés par le système à quatre attaquants, peinaient également dans la construction du jeu.

Manchester City reste à cinq longueurs des Gunners !

Bousculé comme rarement, City reprenait malgré tout le contrôle du jeu et tentait de revenir dans ce choc du haut de tableau. Si Rodri sollicitait Lloris (41e), que Grealish manquait la lucarne opposée sur une nouvelle tentative (42e) et que Mahrez trouvait la barre de Tottenham (45+1e), Manchester City ne trouvait pas la faille et restait mené à la pause (1-0). Au retour des vestiaires, les Skyblues éprouvaient toujours autant de difficultés face au bloc londonien et Pep Guardiola décidait de changer ses plans. Remplaçant au coup d’envoi, Kevin De Bruyne faisait son apparition. Mahrez quittait lui la pelouse.

Avec l’entrée du Belge dans l’entrejeu, la pression revenait rapidement sur le but de Lloris. Profitant d’un coup franc intelligemment joué par le numéro 17 de City, Alvarez déclenchait une frappe limpide, contrée in-extremis (64e) par la défense des Spurs. Dans la foulée, KdB s’essayait mais sa frappe enroulée manquait, elle aussi, de précision (65e). Toujours aussi dangereux en contre, Tottenham répliquait mais Kane était finalement trop court pour reprendre le centre d’Heung-Min Son (66e). Beaucoup plus menaçant sur le but des Spurs, le club mancunien profitait encore de la technique de De Bruyne mais Alvarez voyait, une fois de plus, sa frappe terminer à côté de la cage tenue par le portier français.

À l’approche du dernier quart d’heure, Kane pensait bien sceller l’issue de cette rencontre. Après s’être faufilé entre Akanji et Walker, l’attaquant anglais se présentait face à Ederson mais ce dernier sortait le grand jeu pour maintenir les siens en vie (70e). Quelques minutes plus tard, le dernier rempart des Citizens se montrait encore décisif sur la puissante frappe de Son (77e). Malgré ces deux parades et une supériorité numérique en fin de match, les Skyblues ne parvenaient jamais à faire leur retard. Avec ce résultat, Tottenham, cinquième, reste dans la course à l’Europe et compte six unités de retard sur Manchester City, toujours dauphin des Gunners. Après cette très mauvaise opération, les Skyblues tenteront de relever la tête face à Aston Villa lors de la 23e journée de Premier League.

