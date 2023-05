PL : Nottingham Forest s’offre un précieux succès face à Southampton

Après la large victoire d’Everton sur la pelouse de Brighton (5-1), la 35e journée de Premier League se refermait, ce lundi soir, avec une affiche opposant Nottingham Forest, dix-neuvième, à Southampton, lanterne rouge. Un duel de mal classés qui tournait rapidement à l’avantage des Reds grâce au doublé de Taiwo Awoniyi (18e, 21e). Condamnés à la relégation, les Saints réagissaient malgré tout par l’intermédiaire de Carlos Alcaraz (2-1, 25e) mais Morgan Gibbs-White, sur penalty, redonnait finalement de l’air aux siens (3-1, 44e).

Au retour des vestiaires, Lyanco réduisait une nouvelle fois l’écart au City Ground (3-2, 51e). Insuffisant toutefois pour les hommes de Ruben Selles, qui plus est après la nouvelle réalisation de Danilo (4-2, 73e), et ce malgré le but anecdotique de James Ward-Prowse sur penalty (4-3, 90+6e). Avec cette précieuse victoire (4-3), Nottingham Forest remonte à la 16e place. Southampton risque, sauf incroyable retournement de situation, d’évoluer en League Championship la saison prochaine.

