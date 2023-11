ASSE : les dirigeants enfin prêts à vendre le club

Le feuilleton autour de la vente de l’AS Saint-Étienne est loin d’être terminé. Alors que la direction stéphanoise avait décidé de chercher un acheteur pour céder le club en avril 2021, la relégation de l’équipe première en Ligue 2 près d’un mois plus tard l’avait finalement retardée. Les dirigeants Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient d’ailleurs communiqué quelques instants après la défaite aux tirs au but face à l’AJ Auxerre pour annoncer le report de la vente. Mais à en croire les dernières informations de L’Equipe, les deux actionnaires majoritaires du club du Forez semblent décidés à quitter la tête de l’actuel cinquième de Ligue 2.

Le quotidien sportif français explique cette envie par un déficit structurel dû à la rétrogradation de l’ASSE dans l’antichambre du football français, faisant perdre entre 15 et 20 millions d’euros, comblés les deux dernières saisons par les indemnités de transfert et le chèque du CVC (16,5 M€). Pour les intéressés, le prix total serait compris entre 40 et 65 M€ entre la valeur du club et le montant à investir pour pallier le déficit de fonctionnement (à titre de comparaison, le TFC, en Ligue 2 à l’époque, avait été acheté 11 M€ par RedBird Capital). La publication tricolore ajoute également que Roland Romeyer souhaiterait boucler la vente avant le début du mercato d’hiver, ouvrant le 1er janvier 2024. Coïncidant ainsi avec la fin du mandat du cabinet de conseil KMPG, dont le mandat expire le 31 décembre prochain.