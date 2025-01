Barça : la direction est optimiste pour Dani Olmo

C’est le feuilleton de ce début d’année 2025. Après avoir passé la deadline du 31 décembre sans avoir pu enregistrer Dani Olmo en Liga, le club catalan espère inscrire son joueur d’ici vendredi soir après un recours déposé auprès de la Fédération. Ce jeudi, de nouvelles réunions entre toutes les parties impliquées se sont tenues.

Et comme l’indique la Cadena COPE, le FC Barcelone se veut plutôt optimiste. La direction est convaincue que la Fédération va lui donner raison et valider ce deal des places VIP du Camp Nou, forçant ainsi la main à la Liga et permettant l’inscription de l’international espagnol et de Pau Victor. Affaire à suivre…