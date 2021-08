Les détails de l'offre du PSG à Lionel Messi

La suite après cette publicité

Depuis jeudi, début soirée, plus les minutes passent, plus les supporters du Paris Saint-Germain se mettent à rêver de voir Lionel Messi (34 ans) débarquer du côté du Parc des Princes cet été. Car oui, depuis ce jeudi et l'annonce officielle du départ de La Pulga du FC Barcelone, tout porte à croire que le club de la capitale accueillera celui qui restera comme l'un des plus grands artistes de son sport.

Ce vendredi matin, nous vous révélions en exclusivité sur Foot Mercato que le Paris SG a déjà tout préparé pour s'attacher les services de Leo Messi prochainement, pour ce qui serait assurément l'un des transferts les plus retentissants de l'histoire du ballon rond. Nous vous expliquions notamment que les négociations entre le club francilien et le clan de l'Argentin sont déjà bien avancées. Les dernières informations de L'Equipe vont d'ailleurs dans ce sens.

Un salaire de 40 M€ pour convaincre Messi

Le quotidien sportif confirme nos informations, expliquant que les dirigeants parisiens ont bel et bien repris les discussions, avec l'objectif, désormais prioritaire (au même titre que la prolongation de Kylian Mbappé (22 ans), d'avoir une issue positive. Comme déjà évoqué sur FM ce vendredi matin, L'Equipe assure également que la direction du PSG s'apprête à offrir un contrat de trois ans (dont une année en option) au sextuple Ballon d'Or.

Pour convaincre Lionel Messi de rejoindre Paris, l'état-major du vice-champion de France en titre préparerait également un salaire net annuel s'élevant à pas moins de 40 millions d'euros, soit 5 M€ de plus que le grand ami de l'ex-Catalan Neymar. D'après les informations de L'Equipe, une réunion est prévue dimanche entre le Paris Saint-Germain et l'entourage de l'international albiceleste, probablement afin de régler les derniers détails séparant pour le moment Messi du PSG. Une impossible réalité qui devient donc de plus en plus plausible au fil des heures, pour le plus grand bonheur des fans parisiens.