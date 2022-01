RC Lens : le groupe convoqué face à l'OM

A l’occasion de la 22ème journée de Ligue 1, le Racing Club de Lens accueille l’Olympique de Marseille ce samedi à 21 heures pour une rencontre qui s’annonce d’ores et déjà explosive. Septièmes au classement, les Sang et Or conservent une très belle dynamique en ce début d'année 2022 avec des victoires contre Rennes et l'ASSE en championnat et une qualification en Coupe de France face à Lille.

Pour espérer cette belle série, Franck Haise, privé de Haïdara, Ganago et Machado, a ainsi convoqué un groupe de 21 joueurs. A noter la première apparition du défenseur Adrien Louveau cette saison, lui qui fait son retour après une absence de plusieurs mois suite à une blessure survenue en avril dernier à l'entraînement.