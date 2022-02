Ligue des Champions : Adrien Rabiot au cœur d'une grosse polémique

La suite après cette publicité

Tout s'était jusque-là bien passé durant cette rencontre entre Villarreal et la Juventus, match comptant pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Les deux équipes étaient à égalité, Parejo répondant à l'ouverture du score expresse de Vlahovic et puis Rabiot est venu secouer tout ça (score final 1-1). A la 72e, un contact a lieu avec Samu . L'ailier nigérian reste au sol et semble souffrir alors que le Français indique lui le ballon à l'arbitre. Ce dernier ne veut rien savoir et adresse le premier avertissement du match.

Puis vient le ralenti où l'on se rend compte de la violence du choc et du geste de l'ancien Parisien. Alors que les deux joueurs arrivent dans des directions opposées, Rabiot met le pied gauche en avant à hauteur du genou de son adversaire. Les images font presque froid dans le dos mais c'est la suite qui fait polémique, notamment en Espagne où on reproche à M. Siebert de ne pas avoir revu son jugement pour transformer le jaune en rouge.

Rabiot a eu très chaud

Surtout, la VAR n'a pas estimé opportun d'appeler l'arbitre central pour qu'il vienne revoir les images. Rulli lui en revanche a écopé d'un avertissement pour être allé se mêler à l'attroupement qui s'était formé après le contact. Le président de Villarreal, Fernando Roig, lui ne décolérait pas après la rencontre. « Le rouge est clair. Un peu plus et il se casse le genou ! Je n'ai pas compris la décision», déplorait-il au micro de Movistar Plus.

Même l'arbitre consultant de AS, Iturralde González, y voyait une grossière erreur d'interprétation. «Tout ce qui n'est pas rouge pour Rabiot est un scandale. C'est un tacle au genou, un coup très haut. C'est un rouge très clair, le VAR doit l'appeler. Sa jambe droite ne se plie pas. En Espagne et dans le monde, c'est rouge. C'est un geste brutal et sérieux. C'est un rouge qui discrédite le système VAR et la personne derrière. Aujourd'hui, tous les arbitres ne sont pas formés à la VAR. C'est rouge. C'est un tacle très dangereux.» Voilà qui n'a pas fini de faire polémique en Espagne, et même ailleurs.