Bayern : accord total trouvé avec Dortmund pour Marcel Sabitzer

De retour après un prêt non concluant du côté de Manchester United, Marcel Sabitzer ne devrait plus porter les couleurs du Bayern Munich la saison prochaine. Comme nous l’évoquions cette semaine, Thomas Tuchel ne compte pas sur lui et est prêt à se séparer définitivement du milieu de terrain autrichien. Poussé vers la sortie, le joueur de 29 ans peut toutefois envisager de poursuivre sa carrière en Allemagne. En effet, le Borussia Dortmund, à la recherche d’un renfort supplémentaire pour son entrejeu, a fait de l’ex-joueur de Leipzig l’une de ses priorités.

Alors que les pourparlers ont d’ores et déjà été entamés avec le champion d’Allemagne en titre, son dauphin est sur le point de toucher au but à en croire les informations de Sky Germany. Les Marsupiaux ont conclu un accord avec leurs homologues munichois pour la signature du natif de Wels alors qu’il lui reste encore deux années de contrat avec le Bayern. Le montant de l’opération devrait avoisiner les 19M€, bonus compris. Sauf rebondissement, Marcel Sabitzer devrait se relancer dans la Ruhr.

