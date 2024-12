Kyks, Kiki… Mbappé évoque ses surnoms

Dans un extrait inédit Clique X, Kylian Mbappé - qui s’était déjà longuement confié sur ses débuts au Real Madrid, ses derniers mois en équipe de France, son départ du Paris Saint-Germain ou encore ses affaires extrasportives - a cette fois-ci évoqué ses surnoms. D’abord surnommé Kiki, le Bondynois de 25 ans est désormais régulièrement appelé Kyks. Face à Mouloud Achour, le néo-Madrilène en a dit plus à ce sujet…

«Kiki, pour moi c’est un nom de chien. Mon père il avait un chien qui s’appelait Kiki. Mais tu sais, je préférais Kiki mais maintenant depuis que les gens savent, je ne sais pas comment les gens ont trouvé ça, qu’on m’appelle Kyks, c’étaient mes proches qui m’appelaient comme ça. C’est un prénom que mes proches me donnaient donc moi quand on m’appelait Kyks avant, je me retournais direct parce que je sais que c’est quelqu’un qui me connaît mais maintenant que c’est sorti à la télévision, je pense que ce sont des joueurs qui ont dû le dire. Maintenant, les gens m’appellent Kyks, je me retourne et je vois que c’est quelqu’un que je ne connais pas. Pour moi, si tu m’appelles comme ça, c’est que tu me connais mais maintenant tout le monde m’appelle comme ça donc maintenant je me retourne à reculons (rires)».