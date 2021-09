Le FC Barcelone travaille sur les prolongations de Pedri et Ansu Fati

Le FC Barcelone ne veut plus voir de joueurs partir libres. Après le départ de Lionel Messi pour le Paris Saint-Germain, hors de question pour les Blaugranas de réitérer cette erreur. D’après Mundo Deportivo, le club travaille donc déjà sur deux prolongations importantes, celles de Pedri et Ansu Fati. Les deux joueurs de 18 ans ont un contrat jusqu’en 2022, avec une prolongation optionnelle de deux ans qui peut être exercée par le Barça. Malgré cela, Barcelone souhaite leur faire signer un nouveau bail, avec notamment un plus gros salaire à la clé.

La suite après cette publicité

En revanche, pour ce qui est de Fati, il y a une divergence entre les dirigeants barcelonais et son agent Jorge Mendes concernant cette fameuse option pour deux ans supplémentaires. En effet, Mundo Deportivo indique que les représentants du joueur estiment qu’elle n’est pas valable, car leur poulain n’était pas majeur au moment où elle a été signée. Dans ce cas, Fati pourrait être libre en juin prochain et le Barça pourrait de nouveau perdre son numéro 10 gratuitement.