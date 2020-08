Ligue des champions : Aleksandr Ceferin n'enterre pas le Final 8 pour l'avenir

Le Coronavirus a poussé l'UEFA dans ses derniers retranchements. Suite à la crise sanitaire, l'instance européenne a dû élaborer une nouvelle stratégie lui permettant d'achever ses compétitions. Celle-ci s'est matérialisée par la création d'un Final 8 en Ligue des champions mais aussi en Ligue Europa. Un format inédit pour une situation inédite donc.

Et depuis le début des hostilités, les observateurs y trouvent leur compte. Si ce format a clairement réussi aux clubs français en Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais demi-finaliste et le PSG finaliste en attendant le résultat de ce soir face au Bayern Munich (match à suivre en direct commenté sur notre live), le spectacle était clairement au rendez-vous. Un constat qui n'a pas échappé au président de l'UEFA Aleksandr Ceferin.

Aleksandr Ceferin ne ferme pas la porte au Final 8

Dans une interview accordée à Reuters, l'homme fort du football continental a dressé un premier bilan de ce Final 8. Très élogieux envers le tournoi, l'intéressé s'avoue séduit et songerait même à tenter à nouveau l'expérience à l'avenir. « Nous avons été forcés de le faire, mais en fin de compte, on réalise qu'on a quelque chose de bien. Nous allons y réfléchir pour le futur, » a ainsi dévoilé Ceferin. Convaincu par les scénarios haletants proposés par les rencontres de ce tournoi, le principal protagoniste songerait même à la création d'un Final 4 avec les quatre demi-finalistes sur une période plus courte.

« C’est un format très intéressant. Maintenant, je doute qu’avec le calendrier actuel, nous puissions faire un Final 8 parce que cela prendrait trop de temps. Mais un format avec un match et un système comme celui-ci, je pense que ce serait beaucoup plus excitant que le format précédent, » lâche ainsi le président de la confédération européenne. Il faut dire que le procédé du match couperet vaut son pesant d'or... Mais les clubs concernés accepteraient-ils de vivre dans une bulle chaque saison ? Comment seraient gérés les déplacements de supporters ? Autant d'interrogations qui méritent d'être posées. En attendant, le Final 8 a su séduire les observateurs, et faire taire ses détracteurs. Le football français ne s'en plaindra pas en tout cas...