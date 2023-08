Atlético Madrid : Diego Simeone veut un milieu de terrain

Plutôt actif dans le sens des départs comme dans celui des arrivées, l’Atlético Madrid s’est délesté de quelques indésirables (Lodi, Kondogbia) en faisant certains coups plus qu’intéressants (Soyuncu, Galan). Pourtant avec le départ de Kondogbia et l’incertitude autour de l’avenir de Thomas Lemar, les Colchoneros ont besoin d’un milieu de terrain supplémentaire comme l’a confirmé Diego Simeone dans un entretien accordé à AS : «Nous avons besoin d’un milieu pour partager cette place avec Koke et lui donner plus de concurrence à ce poste. La saison est longue, les caractéristiques de ceux que nous avons autour de Koke ne sont pas de purs milieux de terrain. Kondogbia est parti, Witsel est plus un défenseur central même s’il peut jouer comme milieu de terrain.»

La suite après cette publicité

Alors que le nom de Pierre-Emile Hojbjerg revient avec insistance, El Cholo a botté en touche quant à une éventuelle arrivée du milieu danois de Tottenham : «Mais nous pensons que nous serons plus compétitifs avec l’arrivée d’un autre milieu de terrain qui peut nous apporter une hiérarchie, une personnalité, du jeu et une concurrence interne. Il y a des noms avec lesquels le club travaille pour favoriser la situation de besoin-obligation. Le club décidera.» Pas de panique donc, tout devrait se décanter lors du mois d’août.

À lire

Barça : Xavi dit non à João Félix