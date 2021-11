EdF : Karim Benzema absent à l'entraînement des Bleus

«J'ai reçu un coup et je suis un peu fatigué. Je vais bien récupérer pour le match de samedi», avait déclaré Karim Benzema à l'issue de la rencontre face au Shakhtar (2-1, 4e journée de Ligue des Champions). Trois jours plus tard, lors de la 13ème journée de Liga face au Rayo Vallecano, Benzema (33 ans) avait marqué le but vainqueur, avant de céder sa place en fin de partie à Eden Hazard (83e).

Ensuite convoqué pour les deux matches des Bleus contre le Kazakhstan et la Finlande comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, le Merengue a finalement eu besoin de souffler... En effet, le buteur tricolore est absent de l'entraînement du jour, tout comme Jordan Veretout et Lucas Hernandez. Ménagés. Reste à savoir s'il sera apte pour samedi prochain.