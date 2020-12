Didier Deschamps se prononce sur le cas Paul Pogba

Ce lundi, Mino Raiola, le célèbre agent, a lâché une bombe. Interrogé par Tuttosport, il a confié au sujet de son poulain Paul Pogba «Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul n’est pas heureux à Manchester, il n’arrive plus à s’exprimer comme il voudrait. Il doit changer d’équipe, d’endroit. Il a un contrat qui se termine dans un an et demi, durant l’été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour toutes les parties, c’est une vente au prochain mercato (estival). Le club d’Old Trafford, avec lequel les rapports sont bons, sait qu’il risquerait de le perdre pour 0€, étant donné que l’intention du joueur est de ne pas prolonger son contrat. »

La suite après cette publicité

En conférence de presse ce lundi soir, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a été invité à évoquer le cas de la Pioche : «si je me mets à réagir aux déclarations des agents, des uns et des autres, je ne vais pas m’en sortir. Il déclare ce qu’il veut, vous les interprétez. Pour moi, le plus important, ce sont les joueurs. Après ils ont des décisions à prendre à un moment de leur carrière. On est début décembre, et Paul est à MU. Après il peut se passer des choses, ça fait partie des choix de carrière. Je peux tout au plus donner un avis s’ils me le demandent. Ce sont leur carrière, c’est à eux de prendre leur décision». A Pogba de trancher donc !