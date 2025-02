Manchester City va lâcher plus de 100 M€ pour le remplaçant de Kevin De Bruyne

Si certains entraîneurs n’aiment pas le mercato d’hiver, ce n’est certainement pas le cas de Pep Guardiola. Après un début de saison très compliqué, le technicien âgé de 54 ans a pu compter sur la générosité de ses dirigeants pour apporter quelques retouches à son effectif. Sans compter le jeune Christian McFarlane arrivé du New York City FC, Omar Marmoush (80 M€), Abdukodir Khusanov (40 M€), Vitor Reis (37 M€) et Nico Gonzalez (60 M€) sont venus garnir les rangs de l’écurie mancunienne. Soit un total de 217 M€ dépensés durant le marché hivernal.

Mais les pensionnaires de l’Etihad Stadium comptent poursuivre leur grand lifting durant les prochains mois. La semaine dernière, le Manchester Evening News a révélé que les champions d’Angleterre ont déjà désigné leur priorité pour l’été prochain. En effet, l’idée est de recruter un latéral droit pour compenser le départ de Kyle Walker à l’AC Milan. Si Rico Lewis est une option et que Manuel Akanji, qui peut dépanner, est blessé, Pep Guardiola veut du sang neuf et de la concurrence à ce poste. Et il l’a fait savoir au nouveau directeur sportif, Hugo Viana.

City veut Florian Wirtz

Pour le moment, aucun nom n’a filtré à part celui d’Andrea Cambiasso (Juventus). En plus de cette position-là, le technicien espagnol et son club réfléchissent également à l’après-Kevin De Bruyne. Le Belge est en fin de contrat l’été prochain et il n’a toujours pas prolongé son bail, lui qui va avoir 34 ans le 28 juin prochain et dont le nom est cité du côté de la Major League Soccer. Ce lundi, le Daily Mail révèle que Manchester City, qui veut rajeunir son effectif, avance concernant sa succession. Et son remplaçant est même déjà désigné puisqu’il s’agit de Florian Wirtz (21 ans).

La publication anglaise assure que son profil plaît beaucoup aux Citizens. Ces derniers sont conscients que la concurrence sera féroce pour l’Allemand sous contrat jusqu’en juin 2027 au Bayer Leverkusen. Le Real Madrid est notamment cité comme un candidat potentiel à sa signature. Idem pour le Bayern Munich, qui le suit depuis des années, Liverpool ou encore le FC Barcelone, qui ne semble pas avoir les moyens de se lancer sur ce dossier. En effet, son club, qui aimerait le prolonger, veut plus de 120 M€ pour lui. Le Daily Mail parle plutôt d’un peu plus de 100 M€. Peu de clubs sont capables de mettre autant d’argent sur la table. City en fait partie. Affaire à suivre.