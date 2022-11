Paris combiné FM : code promo pour la Coupe du Monde

La Coupe du Monde 2022 bat son plein ! Ce jeudi propose une fois encore 4 belles affiches avec l'entrée en lice du Cameroun, du Portugal, de l'Uruguay et surtout du Brésil ! Si vous voulez tenter votre chance sur un joli pari combiné sur les matches les plus abordables de cette journée de Mondial au Qatar, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous offre jusqu'à 100€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1.

Le Portugal bat le Ghana (cote* à 1,37)

Pour de nombreux observateurs, le Portugal est l'un des grands favoris de la compétition. Disposant d'un jeu léché et de sacrées individualités la formation lusitanienne a réalisé quelques cartons en cette année 2022. Le Nigéria, la République tchèque et la Suisse ont pris un 4-0 sec. Vainqueur de 4 de ses 6 derniers matches, le Portugal n'a pris que 2 buts lors de ses 6 dernières rencontres. Autant d'éléments qui ne laissent clairement pas de doutes face à l'issue de la rencontre face au Ghana. Les Ghanéens, malgré quelques individualités, ne devraient pas faire le poids d'autant que les Blacks Stars peinent à tenir la comparaison avec les grandes équipes. La lourde défaite face au Brésil en amical est là pour en témoigner.

Match nul entre la Suisse et le Cameroun (cote* à 3,55)

C'est la grosse cote de ce combiné. Non pas que la Suisse ne soit pas considérée comme le favori de la rencontre avec le très brillant Breel Embolo, mais surtout parce que les équipes africaines ont prouvé depuis le début de la compétition qu'elles ne sont pas là pour faire de la figuration. Les matches nuls 0-0 de la Tunisie et du Maroc sont là pour en témoigner. Les Lions Indomptables, qui restent sur deux matches nuls lors des deux derniers matches, devraient causer des problèmes à la Nati qui pourrait se heurter à la solidité camerounaise.

Victoire du Brésil face à la Serbie (cote* à 1,47)

Invincible depuis 15 matches, la Seleçao reste sur 7 victoires consécutives. Le Brésil a toujours battu la Serbie et cette dernière sera privée de deux de ses joueurs cadres, à savoir Lukic et Mitrovic. Autant de raisons qui laissent penser que la victoire du Brésil ne sera qu'une formalité pour les coéquipiers de Neymar qui ne visent qu'une seule chose, à savoir la victoire finale en Coupe du Monde.

Match nul entre l'Uruguay et la Corée du Sud (cote* à 3,50)

Sur le papier, l'affiche est clairement déséquilibrée entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Mais dans les faits, et à la vue des surprises que l'on a vues depuis le début de la Coupe du Monde, un match nul entre les deux équipes est une issue clairement plausible. Les Coréens, qui pourront compter sur Son Heung-min leur star mondiale, seront au rendez-vous et vont tout faire pour bloquer les offensives de l'attaque de feu de l'Uruguay Nunez-Cavani-Suarez. Mais l'Arabie Saoudite a prouvé qu'il ne fallait pas sous-estimer les nations plus faibles sur le papier. Et les récentes victoires de la Corée du Sud face à l'Islande et face au Cameroun sont autant de raisons de croire à un exploit coréen et donc à un match nul face à une équipe d'Uruguay qui pourrait être tétanisé par l'enjeu et son statut d'outsider.

