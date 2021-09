Danijel Subasic retourne au Hadjuk Split

Sans club depuis plus d'un an et son départ mouvementé de l'AS Monaco, Danijel Subasic n'a pas renoncé à sa carrière de joueur professionnel. À 36 ans, le gardien s'est engagé son ancien club, l'Hadjuk Split en Croatie, où il a déjà évolué entre 2008 et 2012.

Il va même pouvoir vite retrouver les terrains puisque le titulaire Josip Posavec s'est blessé pour au moins trois mois. «Avec Danijel, nous avons un gardien expérimenté, notre ancien joueur et capitaine, qui sera un modèle pour nos jeunes joueurs, mais aussi un grand soutien pour les plus expérimentés», s'est enthousiasmé le directeur sportif du club, Mindaugas Nikoličius.