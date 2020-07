Monaco : Petrov répond à Subasic

Le 10 juin dernier, Danijel Subasic envoyait un gros tacle à la nouvelle direction de l'AS Monaco, club qu'il a quitté au début du même mois dans un relatif anonymat après plus de 8 saisons. « Je pense que c’est devenu un problème. Tous les six mois, ça bouge, les directeurs sportifs, les joueurs. Il y a des gens qui sont arrivés qui ne savent même pas depuis combien de temps je porte le maillot de l’ASM. C’est comme ça... On a été au top et on a fait gagner beaucoup au club sur les transferts et sur le sportif. Certains ont tendance à l’oublier », regrettait-il. Effectivement, le club de la Principauté a changé beaucoup de choses ces derniers mois, principalement au sein de la direction désormais représentée par Oleg Petrov.

Petrov présentait justement ce lundi le nouveau directeur sportif, Paul Mitchell. Et il a été invité à répondre aux critiques claires de Subasic. « Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Nous avons fait beaucoup de changements, dans le management et aussi au niveau des joueurs. Nous nous sommes renforcés aussi, ce sont des choses positives. Nous avons échoué à nous qualifier pour la Ligue des Champions mais les changements ont été effectués pour le bien du club. C'était nécessaire. La saison dernière, on a frôlé la relégation, il fallait du changement ! Il est important de travailler pour changer les choses de la bonne manière, c'est important pour l'avenir du club. C'était une période douloureuse pour tout le monde. La plupart des changements ont eu lieu au sein du management », a répliqué Petrov.