Danijel Subasic lance un avertissement de taille à l'AS Monaco

Danijel Subasic (35 ans), arrivé en janvier 2012, ne portera plus les couleurs de l'AS Monaco la saison prochaine. En fin de contrat, le portier n'a pas été conservé. Le Croate a accordé une longue interview pour raconter ses souvenirs sur le Rocher dans les colonnes de Monaco Matin. Et s'il garde le bon, comme la remontée en Ligue 1, l'année du titre en 2017 ou les parcours réussis en Ligue des Champions, le gardien de but n'en oublie pas pour autant la fin de l'aventure, en queue de poisson, n'hésitant pas à lancer un avertissement à ses désormais anciens patrons.

«Je pense que c’est devenu un problème. Tous les six mois, ça bouge, les directeurs sportifs, les joueurs. Il y a des gens qui sont arrivés qui ne savent même pas depuis combien de temps je porte le maillot de l’ASM. C’est comme ça... On a été au top et on a fait gagner beaucoup au club sur les transferts et sur le sportif. Certains ont tendance à l’oublier», a-t-il regretté, demandant du respect.

Subasic demande de la clarté

«C’est dommage. Mais ça n’enlève rien à l’amour que j’ai pour le club. Je trouve juste dommage que tu laisses partir un Germain à l’OM ou Nabil (Dirar) alors qu’ils ne demandaient rien d’extraordinaire. Je ne voulais pas forcément parler de ça, mais c’est important de comprendre que parfois, il faut savoir récompenser un joueur qui a fait beaucoup pour l’histoire du club», a-t-il expliqué, engageant la responsabilité du club dans les moments parfois difficiles qui ont suivi.

«Il ne faut pas croire, les joueurs sont sensibles au projet. Il faut sentir une ligne directrice. Un objectif. Il faut des cadres, des joueurs de vestiaires. J’espère que le club s’en rendra compte», a-t-il conclu. Le message est passé, reste à savoir si Oleg Petrov et ses équipes, qui espèrent se délester de 30 joueurs cet été, l'auront entendu...