Chelsea : Kalidou Koulibaly révèle l’intérêt de Thomas Tuchel au PSG

Arrivé l’été dernier à Chelsea, Kalidou Koulibaly était l’une des priorités de Thomas Tuchel sur le mercato. Malheureusement pour l’ancien coach de Dortmund, il n’a pas profité longtemps des qualités du défenseur sénégalais, puisqu’il a été limogé début décembre. Depuis l’ancien pilier du Napoli vit une première saison compliquée avec les Blues. Dans une interview accordée à Bein Sport, le défenseur central de 31 ans est revenu sur l’intérêt que lui porter le stratège allemand, notamment du côté du PSG déjà.

« J’ai eu la chance de jouer contre lui. Il y a eu un Naples-PSG quand il était à Paris. Et on a fait deux matchs nuls. Après le match, on s’était parlé et il m’avait félicité. Il m’avait dit que j’étais un super joueur. Par la suite, il a essayé de me recruter au PSG. Cela ne s’est pas fait, mais à Chelsea oui. Il était vraiment enthousiaste et moi aussi, j’étais content de travailler avec lui. C’est dommage que ce n’ait pas duré très longtemps. Mais il a été très important dans mon arrivée à Chelsea et je dois le remercier. »

