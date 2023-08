Man City : Pep Guardiola se rapproche de Sir Alex Ferguson

La suite après cette publicité

Pep Guardiola et Manchester City entrent un peu plus dans la légende. Déjà auteur du triplé championnat-coupe-C1, le club mancunien avait l’occasion d’ajouter un énième trophée à son armoire en cas de victoire face au FC Séville, gagnant de la Ligue Europa, dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Bousculés et menés au score jusqu’à l’heure de jeu, les Skyblues ont égalisé pour revenir dans la partie avant de finalement l’emporter à l’issue de la séance des tirs au but face aux Nervionenses (1-1, 5-4 t.a.b).

Un succès qui permet à Manchester City de remporter pour la première fois la Supercoupe d’Europe et à Pep Guardiola de soulever le 36e trophée de sa carrière en tant qu’entraîneur. En cumulant ses expériences précédentes au Bayern Munich et au FC Barcelone, le technicien espagnol dépasse l’Ukrainien Mircea Lucescu, actuel entraîneur du Dynamo Kiev (35 trophées), au classement des coachs les plus titrés de l’histoire mais reste tout de même à 13 longueurs de la légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson (49 trophées) comme le relaye Sport.