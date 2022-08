Le petit coup de pression de Noel Le Graët à Didier Deschamps

À quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde organisée au Qatar durant laquelle les Bleus remettront leur titre de champions en jeu, Noel Le Graët s'est exprimé, dans L'Equipe, quant à l'épineuse et redondante question autour de l'avenir de Didier Deschamps, son sélectionneur.

« On est tenants du titre, alors j'attends qu'il ait la même ambition, sachant qu'on est plutôt favori. Mais on n'a pas évoqué l'après. Si Didier fait une bonne Coupe du monde, il a presque les cartes en main s'il veut continuer. Si la Coupe du monde est moyenne, il y aura discussion. Il faut qu'il garde l'envie et la foi » a-t-il ainsi déclaré. Des paroles pas si anodines, surtout quand l'ombre de Zinedine Zidane continue de planer au-dessus des épaules du coach de 53 ans.