Le Real Madrid a déjà un grand nom pour remplacer Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

Dans le football comme ailleurs, les gens oublient vite. Encore plus au Real Madrid. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions l’an dernier, Carlo Ancelotti avait mené ses troupes sur la voie du succès. Il avait d’ailleurs été félicité, lui qui a notamment su tirer le meilleur de Vinicius Jr. Quelques mois plus tard, l’Italien traverse une zone de turbulences. Les résultats comme le jeu proposé ne sont pas au goût des têtes pensantes madrilènes. À sa décharge, le Mister fait avec les moyens du bord, puisque sa direction n’a pas vraiment renforcé son équipe à tous les postes.

Zidane, la piste évidente

L’ancien coach de Chelsea et de Paris avait demandé un attaquant pour remplacer ou concurrencer Karim Benzema (35 ans). Mais il n’a pas eu le joueur attendu, même si Aurélien Tchouameni et Antonio Rüdiger sont arrivés pour compléter le groupe à d’autres postes. Quoi qu’il en soit, les Merengues ne sont pas contents et Ancelotti est plus que jamais menacé après l’échec en Supercoupe d’Espagne face au Barça et la perte de terrain sur les Culés en championnat. En cas de nouveau revers lors du Mondial des Clubs, le Real Madrid pourrait bien dire ciao à Carletto.

À lire

Real Madrid : la ligue espagnole dépose plainte au tribunal de Palma de Majorque

D’ailleurs, les Madrilènes ont déjà anticipé le coup en étudiant des pistes en cas de départ. Bien évidemment, il y a celle menant à Zinedine Zidane. Le Français est un candidat naturel au banc madrilène, lui qui ne dirigera pas les Bleus suite à la prolongation de Didier Deschamps. Libre et sans club, Zizou connaît parfaitement la Casa Blanca, où il a connu plusieurs succès. Florentino Pérez le tient en haute estime. Le voir revenir est donc une option. Il en existe d’autres. Madrid pourrait par exemple promouvoir un coach en interne.

La suite après cette publicité

L’heure de Raul ?

Defensa Central explique que le travail de Raul avec le Castilla n’est pas passé inaperçu. Déjà cité au moment du départ de ZZ, l’ancien attaquant a continué à faire de belles choses au club. Il vient d’ailleurs de refuser une sacrée proposition de Leeds. Conscient de son potentiel et des qualités, le club ibérique ne veut pas risquer de le perdre. DC assure que le Real Madrid pense à lui pour prendre la succession d’Ancelotti au plus tard cet été. Mais il pourrait être appelé à la rescousse bien avant. Il est le grand favori à l’heure actuelle. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu suivent aussi avec intérêt le travail de Xabi Alonso.

L’ancien milieu de terrain officie au Bayer Leverkusen. Récemment, la presse espagnole a révélé qu’il était pressenti pour prendre les commandes de l’équipe première en fin de saison. Mais si Ancelotti venait à partir avant, il serait compliqué de le déloger de Leverkusen. Florentino Pérez pourrait aussi miser sur un entraîneur qui n’a jamais dirigé le club. Thomas Tuchel dirait oui sans problème, lui qui apprend l’Espagnol depuis son départ de Chelsea. Mais il n’est pas cité parmi les cibles. En revanche, le nom de Mauricio Pochettino a été évoqué par Sport. Il serait séduit par ce projet. Il reste à savoir quelle option les Madrilènes privilégieront en cas de départ de Carlo Ancelotti. Le casting risque peut-être de s’ouvrir prochainement et Raul a visiblement une petite longueur d’avance sur la concurrence.