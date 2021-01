Bruno Genesio revient sur son départ du Beijing Guoan

Alors que son contrat avec le Beijing Guoan prenait fin aujourd’hui, Bruno Genesio a décidé de ne pas prolonger son aventure avec le club chinois. L’ancien entraineur lyonnais, interrogé par L’Équipe, a expliqué ne pas avoir continué principalement à cause des conditions liées à la pandémie de Covid-19 et du manque de sa famille « Cette période a été dure à vivre familialement et la préparation commence déjà fin janvier (…) J'avais besoin d'être là pour mes enfants. Ça a été très dur pour eux aussi. »

Le natif de Lyon a expliqué vouloir prendre son temps pour réfléchir, quitte à ne pas reprendre avant la fin de la saison, et a récemment refusé une offre provenant d’Arabie Saoudite pour une durée de 5 mois, afin prendre une pause dans sa carrière.