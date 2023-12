Le KV Ostende attaque Bologne en justice pour Arthur Theate

Ce mardi, le KV Ostende a annoncé poursuivre en justice Bologne pour des défauts de paiement dans le cadre du transfert d’Arthur Theate à l’été 2021. Arrivé au sein du club italien dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 6 millions d’euros, le défenseur belge de 23 ans avait été acheté par le club transalpin avant que le Stade Rennais ne mette 19 millions d’euros pour le débusquer de l’autre côté des Alpes. C’est alors que le KV Ostende reproche aux dirigeants italiens de ne pas avoir payé la somme requise malgré leur important bénéfice.

La suite après cette publicité

«Moins d’un an plus tard, le 29 juillet 2022, Arthur est transféré de Bologne au Stade Rennais Football Club, entraînant un bénéfice important pour le club italien, rappelle la formation belge. Malgré ces bénéfices importants et nos tentatives répétées de recouvrer les paiements en souffrance, Bologne n’a pas rempli ses obligations contractuelles. En tant que petit club régional, le KV Ostende dépend des revenus de transfert pour sa pérennité et nous avons du mal à comprendre pourquoi un club actuellement quatrième en Serie A ne respecterait pas les contrats précédents dans lesquels nous avons créé une valeur significative pour lui.»