Droits TV : Noël Le Graët met en garde Canal+

Le football français est toujours dans le flou. À seulement deux mois de la reprise du championnat, le problème des droits TV n’est pas résolu et semble même loin de l’être. Ce jeudi, une assemblée se tenait pour clarifier la situation, mais encore une fois aucun accord n’a été trouvé à propos de la diffusion de la Ligue 1 pour les trois prochaines saisons. Maxime Saada, patron de Canal+, avait expliqué qu’il fallait continuer la codiffusion de la Ligue 1 avec une autre chaîne pour maintenir des droits télés à un montant élevé. Une situation qui agace Noël Le Graët le président de la FFF qui n’a pas manqué de réagir.

« Maxime est un grand patron. Je lui ai rappelé...Je lui ai rappelé aussi qu'il devait beaucoup au football. Parce que j'ai quand même l'âge de me souvenir du démarrage de Canal où Canal était très attentif au football et que ses abonnements étaient dus très très largement au football. Qu'il y ait eu un petit divorce, je peux comprendre, ça peut arriver dans plein de familles. Maintenant, il faut arrêter les histoires. Canal et beIN sont nos partenaires naturels et ils doivent se mettre à un niveau normal. Si on oublie les abonnés du football, je ne pense pas que la chaîne se développera. »