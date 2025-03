Real Madrid : le PSG veut se venger pour Kylian Mbappé !

Dans le football d’aujourd’hui, les grands clubs européens n’entretiennent pas toujours de bonnes relations entre eux. Encore plus lorsque des gros transferts se réalisent malgré des désaccords. C’est le cas du PSG et du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé. L’histoire est désormais connue de tous, Paris espérait voir Mbappé prolonger pour ne pas quitter le club libre et ainsi rapporter une somme d’argent conséquente. Il n’en est rien. Et à en croire la presse espagnole, la direction parisienne n’a pas digéré le départ de sa star alors que les deux camps sont toujours au coeur d’une bataille juridique.

L’attaquant de l’équipe de France pourrait d’ailleurs retrouver le PSG d’ici quelques semaines puisqu’une demi-finale Real Madrid-PSG est possible en Ligue des Champions. Un choc qui ferait couler beaucoup d’encre et qui serait assurément intéressant à voir. Mais en attendant de se concentrer sur le sportif, c’est en coulisses que cela semble s’agiter. Selon les informations de Marca, Nasser Al-Khelaifi aimerait bien jouer un sale tour au Real Madrid. Plusieurs jeunes talents du centre de formation auraient été approchés ces dernières semaines par le Paris Saint-Germain.

Plusieurs pépites dans le viseur

Selon les indiscrétions du quotidien madrilène, le PSG s’est mis en tête de récupérer une pépite du Real Madrid. Cette saison, Carlo Ancelotti a dû s’appuyer sur des joueurs du centre de formation et cela a donc permis aux géants européens de découvrir certains profils. Et Paris a visiblement déjà entamé des démarches pour étudier la faisabilité de certains deals. C’est notamment le cas de la pépite de 16 ans Bryan Bugarín qui vient tout juste de signer son premier contrat professionnel avec le Real Madrid.

Ce dernier a justement fait partie de l’équipe du Real Madrid qui a remporté le tournoi Al Kass, organisé à Doha face… au PSG. Les deux équipes se sont d’ailleurs affrontées deux fois pendant la compétition. Présent sur place, Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs remis le trophée aux joueurs madrilènes et selon Marca, des recruteurs du PSG étaient présents lors de ce tournoi pour observer les Madrilènes notamment. Le Real Madrid se méfie donc grandement du PSG et d’une possible vengeance de Nasser Al-Khelaïfi. Reste à savoir si le président parisien va vraiment passer à l’action d’ici l’été…