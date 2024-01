PSG : Milan Skriniar, une année de calvaire

Remplacé hier soir à la 70e minute du match face à Toulouse (2-0), Milan Skriniar (28 ans) était victime d’un contact avec Vincent Sierro. Mais au moment de céder sa place au Brésilien Lucas Beraldo, le Slovaque ne donnait pas l’impression d’avoir été victime d’une grave blessure. Et pourtant. Au lendemain du douzième sacre parisien au Trophée des Champions, la blessure à la cheville gauche de l’ancien Intériste va l’obliger à rester sur le flanc pendant une longue période.

Forfait pour le huitième de finale aller et retour face à la Real Sociedad, Skriniar pourrait ne plus rejouer de la saison. Un énorme coup dur pour le club de la capitale qui doit déjà gérer plusieurs absences en défense (Kimpembe, Mendes), même si, sur le papier, les Rouge et Bleu ont des solutions de rechange au Slovaque (Beraldo, Pereira, Mukiele). Ce qui n’empêche pas la possibilité de voir Paris renforcer son secteur défensif cet hiver. Cette blessure est aussi une très mauvaise nouvelle pour le principal concerné.

Une fin d’histoire compliquée avec l’Inter

S’il est réellement obligé de rester sur le flanc jusqu’à la fin de la saison, Skriniar va manquer les prochains défis du PSG en Ligue des Champions et sa préparation pour l’Euro 2024 (la Slovaque est dans le groupe E avec la Belgique et la Roumanie) risque d’être remise en question. Un calvaire donc pour un joueur pas vraiment épargné depuis un an. En effet, avant de rejoindre le PSG, Skriniar a vécu une fin d’aventure compliquée par l’Inter. À l’époque, le natif de Žiar nad Hronom faisait mariner le club nerazzurro.

Libre de tout contrat en juillet 2023, Skriniar était régulièrement annoncé à Paris. Mais le Slovaque a toujours nié publiquement, finissant par se couper des supporters lombards, lassés du petit jeu de leur joueur. Passé de capitaine adulé à pestiféré, le Slovaque a ensuite connu son premier gros pépin physique avec l’Inter. Touché au dos, l’ancien pensionnaire de la Sampdoria avait dû faire un pas de côté le 14 mars 2023. Disparu des terrains de Serie A depuis le 13 février, Skriniar était revenu pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions face au FC Porto. Un retour qui n’a rien changé. Obligé de mettre un terme à sa saison, le Slovaque a quitté l’Inter par la petite porte.

Après le dos, la cheville

À Paris, il pensait avoir retrouvé le sourire. Terminé le problème au dos, Skriniar a immédiatement été titularisé par Luis Enrique. Positionné aux côtés de Marquinhos, l’ex-Interiste a beau être l’un des hommes forts du nouveau coach parisien, ses prestations et notamment sa lenteur ne sont pas passées inaperçues. Et les ennuis ont commencé. Certes, le droitier ne joue pas dans sa position préférée (axe gauche), mais il n’a jamais su se montrer rassurant, notamment quand Paris a dû affronter du costaud.

Cependant, les blessures de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes ont joué en sa faveur. Gaucher, Kimpembe aurait été un concurrent direct si son tendon d’Achille l’avait laissé tranquille, tandis qu’un retour sans soucis de Mendes aurait permis à un certain Lucas Hernandez de pouvoir entrer dans la rotation des défenseurs centraux. Au final, plus la peine de se poser de question. Presque un an après le début de ses problèmes de dos, Milan Skriniar retourne à l’infirmerie.