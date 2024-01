Les conséquences de la blessure de Milan Skriniar sur le mercato du PSG

Une petite sortie sur blessure aux conséquences bien plus larges. Voilà à quoi pourraient ressembler les dernières informations sur Milan Skriniar, possiblement forfait pour plusieurs mois. Touché à la cheville hier lors de la victoire du PSG sur Toulouse en Trophée des Champions, le Slovaque est sorti de lui-même du terrain. Certes, il avait la mine des mauvais jours mais son remplacement par Lucas Beraldo, la toute nouvelle recrue du club, a vite redonné le sourire. Déjà parce que le Brésilien (20 ans) affichait un visage radieux mais aussi parce que le Parc des Princes l’a accueilli avec chaleur.

Chaque touche de balle a été accompagnée d’un "Olé" venant du public. De quoi amuser l’intéressé qui devrait plonger dans le grand bain encore plus rapidement que prévu. Sa venue était programmée pour pallier la très longue absence de Presnel Kimpembe, d’ores et déjà forfait pour le reste de la saison après avoir été à nouveau opéré. Alors que les grandes échéances approchent, à commencer par la double confrontation face à la Real Sociedad en 8e de finale de Ligue des Champions, qui conditionnera la saison parisienne, Luis Enrique doit d’un seul coup revoir ses plans. Sa charnière centrale est de nouveau à reconstruire.

Le mercato du PSG contrarié

L’Espagnol n’a plus que 4 défenseurs centraux sous la main : Marquinhos, Danilo qui joue de manière irrégulière (14 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de saison), le nouvel arrivé Lucas Beraldo et Lucas Hernandez, lequel a été recruté pour évoluer dans l’axe en attendant le retour de blessure de Nuno Mendes. Sauf que le Portugais a rapidement rechuté de ses soucis aux ischio-jambiers et a dû observer une nouvelle absence de 4 mois suite à son opération. Son retour est certes espéré pour le match aller contre la Real mais il faudra des précautions d’usage pour ce joueur aussi talentueux que fragile.

Comprendre que Lucas Hernandez n’est pas disposé à prendre rapidement place en charnière centrale, d’autant que le staff médical est vigilant avec lui. Il a tout de même été écarté des terrains pendant plus de six mois après avoir subi une rupture du ligament croisé en novembre 2022. Pour le ménager, Luis Enrique a lancé quelques idées comme utiliser Nordi Mukiele à tous les postes de la défense, lui l’habituel latéral droit. Preuve que la situation est indécise, même le placardisé Layvin Kurzawa a eu droit à ses 8 minutes de jeu le 21 octobre dernier face à Strasbourg. On ne l’avait plus vu sous les couleurs parisiennes depuis le 1er août 2021 !

Privilégier un défenseur central ou un latéral gauche ?

Le latéral gauche est régulièrement annoncé comme un candidat au départ cet hiver seulement la blessure de Skriniar pourrait à nouveau pousser les dirigeants du PSG à revoir leurs plans. Il faudra sans doute un nouvel élément à ce poste mais les joueurs disponibles ou réalistes (Sergio Reguilon par exemple) ne sont pas légion. La rumeur Theo Hernandez (AC Milan) apparue parfois sur les réseaux sociaux semble au mieux farfelue. Il reste la piste interne comme rappeler Juan Bernat de son prêt compliqué à Benfica (6 apparitions seulement depuis le début de la saison). Problème, il est blessé depuis deux mois…

Autre solution, il faudrait s’offrir un nouveau défenseur central. Le mieux serait alors de privilégier un prêt, avec ou sans option d’achat, pour éviter l’embouteillage une fois que tout ce petit monde sera remis sur pied. Cette fois, c’est la concurrence le souci. C’est un poste que pas mal de clubs (Bayern Munich, Real Madrid) souhaitent renforcer cet hiver. En revanche il y a l’embarras du choix avec des Varane, Lenglet (pour rester Français) ou encore Scalvini (Atalanta), voire un Araujo (FC Barcelone) mais là, il faudra mettre le prix. Après la contrariété autour de l’opération de Gabriel Moscardo obligeant sans doute à bouger sur un milieu de terrain, le mercato du PSG ne manque pas de relances.