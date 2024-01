PSG : Milan Skriniar ne devrait plus rejouer de la saison !

Il y a un an quasiment, le PSG avait planifié l’arrivée pour l’été 2023 de Milan Skriniar. Le défenseur slovaque, solide avec l’Inter Milan, avait ainsi refusé de prolonger avec son club pour rejoindre Paris libre. Résultat, il avait connu une deuxième partie de saison blanche avec le club italien surtout en raison d’une blessure au dos qui inquiétait même les médecins parisiens. Finalement, les doutes étaient levés cet été et il rejoignait officiellement le PSG le 6 juillet dernier.

Le défenseur de 28 ans devait incarner le renouveau de la défense parisienne alors que Kimpembe était toujours blessé et que Marquinhos cherchait donc un nouveau compagnon de route. Surtout, Luis Campos espérait, dans ce recrutement, apporter bien plus de caractère et de leadership pour renforcer l’équipe. Et s’il a été un titulaire régulier de ce début de saison sous les ordres de Luis Enrique, Milan Skriniar n’a pas rassuré pour autant. Au contraire. Il a alterné le bon et le moins bon et a montré des limites notamment dans la relance et sur la gestion de la profondeur (avec un manque de vitesse).

Un gros coup dur pour le PSG

Ce mercredi soir, pour sa première de l’année 2024 avec le PSG, l’international slovaque (66 sélections) n’a pas livré son meilleur match encore une fois. Et pour ne rien arranger, malgré la victoire dans ce Trophée des Champions face à Toulouse (2-0), il a cédé sa place sur blessure. La recrue Lucas Beraldo a ainsi connu sa première sous ses nouvelles couleurs. Mais cette blessure de Skriniar pourrait faire très mal au PSG car les premières informations ne sont pas bonnes du tout. Selon RMC Sport, l’ancien roc de l’Inter Milan va être absent plusieurs mois et va donc manquer les grosses échéances en Ligue des Champions face à la Real Sociedad notamment. Et ce n’est pas tout.

Selon les informations du média français, on se dirige même vers une fin de saison, tout simplement. Il a été touché dans une zone autour de la cheville et on évoque ainsi une opération pour soigner cette blessure. Cela voudrait donc dire une absence prolongée. Un nouveau coup dur pour le PSG qui a dû réopérer Presnel Kimpembe ces derniers jours. Et si Lucas Hernandez peut jouer dans l’axe et que Lucas Berlado est arrivé à ce poste d’axe gauche, le PSG perd un nouveau défenseur et va sans doute devoir réagir sur le mercato hivernal.