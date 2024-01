Le PSG s’enflamme déjà pour Lucas Beraldo !

3 janvier 2024. Cette date aura peut-être vu l’émergence d’un futur grand défenseur. Le Paris Saint-Germain affrontait le Toulouse FC, mercredi soir, au Parc des Princes dans le cadre du Trophée des Champions 2023, reporté à plusieurs reprises et joué exceptionnellement à la mi-saison. Grâce à des buts de Lee Kang-in et de Kylian Mbappé, les Parisiens ont empoché leur 12ème trophée des champions de leur histoire avec cette solide victoire (2-0) contre les Violets. Cette rencontre a également été l’occasion d’assister aux premières minutes de Lucas Beraldo sous le maillot du PSG. Un total de 19 minutes qui a fait exploser les travées du Parc des Princes. Convoqué par Luis Enrique, au lendemain de son officialisation, tous les observateurs externes et internes au Paris Saint-Germain espéraient voir le Brésilien à l’œuvre.

«C’est un joueur très jeune qui vient renforcer la défense, qui peut jouer aussi bien au poste de latéral qu’en défense centrale. L’espoir de ramener du talent et des joueurs du futur. C’est un joueur très intelligent au moment de défendre et a une grande capacité dans la gestion du ballon (…) Il y a une composante très importante, c’est qu’on souhaite que les joueurs aient un mental de lutteur, de professionnel, qui prennent soin de leur vie quotidienne et Lucas Beraldo coche toutes les cases. C’est un joueur d’avenir très intéressant. C’est un défenseur gaucher qui sait tout faire avec un ballon. C’est un joueur d’avenir», avait confié Luis Enrique, au micro de PSG TV, avant de se présenter en conférence de presse mardi. Et ces beaux commentaires de l’entraîneur espagnol ont été concrètement mis à l’œuvre ce mercredi soir contre Toulouse.

Une première plus que convaincante !

En effet, l’ancien sélectionneur de la Roja a décidé de lancer dans le grain bain Lucas Beraldo dès sa première convocation. Il est rentré à la place de Milan Skriniar, touché après un contact avec Vincent Sierro. Et Luis Enrique a été convaincu par les 19 minutes de Beraldo : «Personnalité, qualité avec et sans ballon… C’est un super joueur ! Je l’ai vu à l’entraînement deux fois, nous avions de bonnes infos sur lui. Il a très bien fait ce soir. C’était le moment de le faire jouer», s’est réjoui son entraîneur en conférence de presse, après la victoire. Mais ses coéquipiers aussi ne tarissent pas d’éloges sur le désormais ancien joueur de São Paulo, notamment Ousmane Dembélé qui a répondu à Foot Mercato en zone mixte au sujet des premiers jours du Brésilien de 20 ans dans le groupe. L’intégration de Lucas Beraldo semble parfaitement se dérouler, en grande partie grâce aux Lusophones du PSG comme Marquinhos, Danilo Pereira, Gonçalo Ramos, Vitinha… : «Bien ! Il s’est vite intégré à l’équipe grâce aux nombreux joueurs portugais et brésiliens comme Marqui. Cela l’a aidé. Il a bien débuté et s’intègre petit à petit», a précisé l’ancien joueur du FC Barcelone.

Que pense le principal concerné de sa première sous les couleurs parisiennes ? Interrogé par le site officiel du PSG, le natif de Piracicaba a eu du mal à cacher sa joie après les applaudissements et acclamations qu’il a reçus du Parc des Princes : «Je suis très heureux. Je ne pouvais même pas imaginer jouer un match dès aujourd’hui. Je ne savais pas si j’allais être convoqué ou non. Et Dieu m’a donné l’opportunité de jouer et d’avoir un titre dès mon premier match, je ne pense pas qu’il y ait un moyen d’expliquer ce sentiment. Les supporters criaient à chaque fois que je touchais le ballon. Je ne peux que les remercier. Ensuite, comme je l’ai déjà dit en interview, j’étais déjà venu ici en 2009, j’avais vu un match depuis les tribunes et aujourd’hui, je peux jouer avec toutes mes idoles sur le terrain. Il n’y a rien d’autre à dire. Je ne peux pas être assez reconnaissant pour ça, il faut juste en profiter». Ovationné tout au long de la rencontre, le Brésilien de 20 ans a même réalisé un solide stop rugueux dès la première séquence défensive. Bien guidé par Marquinhos, Lucas Beraldo a impressionné ses coéquipiers et son entraîneur, tout en faisant exploser le stade parisien et ses milliers de supporters.