Le PSG cherche déjà à remplacer Gabriel Moscardo !

Voilà qui n’était pas vraiment prévu au programme. Malgré les négociations bouclées, à en croire les propos d’Augusto Melo le tout nouveau président des Corinthians, Gabriel Moscardo ne sera pas disponible tout de suite. Le milieu de terrain de 18 ans s’est blessé au pied et va devoir se faire opérer dans les prochains jours. Il serait même en route pour Doha afin de se faire soigner. Il ne viendra en France qu’en juillet prochain.

La suite après cette publicité

Pas de chance pour le club de la capitale qui l’aurait bien accueilli dès ce mercato. « J’aimerais vous annoncer à tous ma décision de réaliser ces prochains jours une petite intervention chirurgicale au pied gauche. Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m’éloignera des terrains pendant trois mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. 2024 sera une année merveilleuse, j’en suis convaincu », écrivait le jeune joueur sur ses réseaux sociaux.

À lire

PSG : Presnel Kimpembe donne de ses nouvelles

Un prêt privilégié

Il faut croire que ce contre temps aura des répercussions puisque Luis Campos s’est déjà mis en quête d’un milieu de terrain pour la seconde partie de saison. La nouvelle blessure de Fabian Ruiz oblige les Parisiens à se renforcer dans un secteur de jeu, qui n’a pas toujours donné satisfaction lors de ces premiers mois. Un profil a d’ores et déjà été ciblé. D’après RMC Sport, ce renfort devra venir sous la forme d’un prêt, possiblement avec une option d’achat.

La suite après cette publicité

Une information qui n’a pas vraiment de quoi surprendre non plus. Depuis quelques jours, des noms ont commencé à être évoqués au PSG. La piste Kalvin Philipps est par exemple déjà travaillée sans qu’elle ne soit prioritaire pour le moment. D’autres pistes devraient apparaître rapidement puisque le mercato a démarré fort à Paris. Le défenseur central Lucas Beraldo a déjà été officialisé hier, premier jour du marché des transferts. Ce n’est visiblement qu’un début.