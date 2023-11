Le PSG espère deux départs cet hiver

Le PSG a levé l’option d’achat de Gonçalo Ramos hier. Le club français va donc verser la somme de 65 M€ à son homologue portugais, en plus de bonus pouvant grimper à 15 M€. Une opération rendue possible grâce aux départs cet été de Neymar, Messi, Sergio Ramos, Paredes, Draxler et Verratti, entre autres.

Deux joueurs n’ont pas trouvé preneur. Il s’agit d’Hugo Ekitike, qui a refusé les différentes offres qui lui ont été soumises, et de Layvin Kurzawa. D’après Le Parisien, leurs départs sont toujours souhaités cet hiver. L’attaquant n’a plus joué depuis le 12 août, tandis que le latéral gauche a disputé ses 8 premières minutes de jeu avec le PSG le 21 octobre dernier. Il n’avait plus porté les couleurs du club en compétition officielle depuis plus de deux ans.