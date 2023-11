PSG-Benfica : la vente de Gonçalo Ramos arrange tout le monde

Voilà une bonne chose de faîte. Trois mois après son arrivée sous la f0orme d’un prêt en provenance de Benfica, Gonçalo Ramos s’est engagé de manière définitive avec le PSG. «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer avoir levé l’option d’achat de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais est désormais lié au club jusqu’en 2028», a informé hier le club français. Montant de l’opération : 65 M€, plus 15 M€ en fonction des différents bonus atteints par l’attaquant et sa nouvelle équipe.

Tout le monde est fixé pour la suite des événements mais une chose retient l’attention dans cette annonce. Son timing est plutôt inhabituel. Les deux clubs sont parvenus à garder l’information pour eux. Aucune rumeur sur le sujet n’a fleuri dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Elle a pourtant eu lieu en pleine trêve internationale, un moment où l’actualité est moins frénétique pour des médias en manque d’informations. Cela suit en réalité une certaine logique de la part des deux directions.

Le PSG est convaincu par Ramos

D’une part, le PSG a les fonds disponibles. Après avoir lutté contre le fair-play financier pendant de longues années suite aux transferts de Neymar et de Mbappé, puis à la venue de Messi, le club de la capitale s’est soulagé de la plupart de ses gros salaires l’été dernier. Le Brésilien et l’Argentin sont partis, tout comme Sergio Ramos, Paredes, Draxler, Verratti ou encore Wijnaldum. Grâce à tous ces départs, le leader de Ligue 1 dispose d’une marge de manœuvre bien plus importante et peut agir de manière anticipée.

Et si le PSG a pris les choses en main dès le mois de novembre, c’est qu’il est d’ores et déjà convaincu par les qualités du Portugais. Sur le terrain, c’est encore loin d’être parfait, aussi bien au niveau statistique (2 buts et 1 passe en 15 matchs toutes compétitions confondues) que dans le jeu (déchet technique, manque de connexion avec le collectif), mais Ramos est perçu comme un joueur à gros potentiel. Il a convaincu le staff technique sur et en dehors du terrain.

Benfica n’est plus obligé de vendre cette saison

Cette annonce arrange aussi Benfica. Certes, le dernier quart de finaliste de la Ligue des Champions a perdu son buteur prolifique des dernières saisons (41 buts en 106 matchs TCC) mais cet argent est une bouffée d’air frais. Elle permettra de ne pas vendre d’ici la fin de saison d’autres éléments de l’effectif. On pense à David Neres, Morato, Florentino Luis, Petar Musa et surtout António Silva et João Neves. C’est d’ailleurs ce qu’avait expliqué le président du club, Rui Costa, en septembre dernier. Bref, tout le monde est content dans cette opération.