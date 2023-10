PSG : Luis Enrique juge Gonçalo Ramos

Après sa belle victoire contre l’AC Milan, lors de la 3e journée de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 et se déplace sur la pelouse du Stade Brestois pour la 10e journée et avec l’objectif de revenir rapidement à hauteur de Nice, qui est assuré de rester en tête du Championnat. Avant ce déplacement en Bretagne dimanche, Luis Enrique était présent devant la presse et s’est notamment exprimé sur le rôle de Gonçalo Ramos, le buteur portugais arrivé cet été.

«Ce que vous voyez de Ramos, c’est que le staff lui demande. On a besoin que le numéro 9 vienne en appui pour que ses partenaires prennent la profondeur. Il bouge très bien. Il est vrai que nous ne sommes pas une équipe qui va faire beaucoup de centres, compte tenu du type d’attaque qu’on fait. Peut-être qu’on ne voit pas les meilleures caractéristiques de Gonçalo, mais lui et Randal Kolo Muani font un travail fantastique. Asensio, Barcola et Lee peuvent aussi jouer à cette position», a indiqué le technicien parisien. Un indice sur une possible titularisation dimanche ?