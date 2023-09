PSG : Gonçalo Ramos, c’est quoi le problème ?

La suite après cette publicité

Trêve hivernale passée, adieux à Marco Verratti effectués, le Paris Saint-Germain recevait l’OGC Nice à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1, avec la ferme ambition de confirmer son large succès (4-1) glané face à l’Olympique Lyonnais le 3 septembre dernier. Oui mais voilà, au terme d’une prestation collective bien en deçà des premières sorties franciliennes cette saison et de nombreuses défaillances individuelles - Milan Skriniar, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé pour ne citer qu’eux - le club de la capitale n’a pas rassuré à quatre jours seulement d’un choc face au Borussia Dortmund dans le cadre de la première journée du groupe F de la Ligue des Champions. Symbole de ce premier véritable couac sous l’ère Luis Enrique, la nouvelle performance très décevante de Gonçalo Ramos.

De retour dans le onze parisien, l’international portugais (8 sélections, 6 buts) - qui s’était offert un doublé lors de la victoire (9-0) de la Seleção contre le Luxembourg lundi dernier - n’a pas franchement connu la même réussite face aux Aiglons. Esseulé à la pointe de l’attaque des Rouge et Bleu et finalement très peu trouvé par ses coéquipiers, l’ancien joueur de Benfica a éprouvé de nombreuses difficultés à se démarquer. Bien cerné par la charnière centrale azuréenne composée de Jean-Clair Todibo et Dante (7e, 12, 43e), le natif d’Olhão n’a d’ailleurs pris sa chance qu’à une seule petite reprise. Une tête non cadrée et un bilan bien trop maigre pour un joueur censé apporter cette finition aux champions de France en titre. S’il n’est clairement pas le seul responsable de cette apathie - le PSG s’est globalement montré décevant - sa connexion avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé interroge toutefois.

Excepté une transmission astucieuse à destination de l’ancien ailier du Barça (38e), Ramos ne semble toujours pas avoir trouvé cette complicité tant attendue avec le duo français. Certes intéressant dans ses tâches défensives, celui qui s’est une nouvelle fois montré généreux dans l’effort au moment de presser n’a, en revanche, que rarement eu l’occasion d’exploiter des ballons intéressants (17 ballons touchés au total). Remplacé par Randal Kolo Muani peu après l’heure de jeu, il observait d’ailleurs son concurrent direct au poste de numéro 9 effectuer des premières minutes plus que prometteuses. Remuant et percutant d’entrée de jeu, l’ancien buteur de l’Eintracht Francfort s’offrait, à ce titre, sa première passe décisive sur la sublime réduction du score de Kylian Mbappé en fin de rencontre (87e). Crédité d’un 4 par la rédaction FM, le Portugais tentait alors d’expliquer la défaite des siens face au Gym.

«Ils ont marqué trois buts et nous n’en avons inscrit que deux donc nous avons perdu ce match. Ils ont une belle équipe, ils ont appliqué un bon pressing, ils ont réalisé un très bon match. Nous aurions pu gagner car nous avons eu nos chances mais c’est comme ça et nous devons passer au prochain match. Je crois que nous avons essayé de jouer notre jeu, notre football. Mais parfois, c’est plus compliqué. On ne peut pas toujours jouer aussi bien que le match précédent et comme je l’ai dit, nous avons eu affaire à une très bonne équipe ce soir». Relancé sur son manque de connexion avec le duo Mbappé-Dembélé, l’attaquant de 22 ans préférait, par ailleurs, évoquer un temps d’adaptation nécessaire pour justifier ses débuts contrastés dans la capitale française. «Je me sens bien, je pense que nous avons besoin de plus de temps pour mieux nous connaître, nous avons besoin de connaître nos mouvements et mieux communiquer pour être meilleurs à chaque match. Je pense que je dois rester le joueur que je suis, continuer de travailler chaque jour et mes chances de marquer vont venir». Toujours muet après 259 minutes disputées sous ses nouvelles couleurs, Gonçalo Ramos va, quoi qu’il en soit, devoir rapidement trouver le chemin des filets, au risque de voir son coéquipier Randal Kolo Muani passer devant dans la hiérarchie…