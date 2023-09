PSG : les adieux émouvants du Parc des Princes à sa légende Marco Verratti

La suite après cette publicité

À tort, pour les plus nostalgiques, à raison, pour les plus sceptiques, l’heure était aux adieux. Ceux de Marco Verratti (30 ans), légende du Paris Saint-Germain et principale figure du milieu de terrain parisien lors de ces onze dernières années. Arrivé de Pescara en juillet 2012 et rapidement devenu l’une des pierres angulaires du projet QSI, le «Petit Hibou» a finalement décidé de dire stop. Stop à la Ville Lumière. Stop aux désillusions. Stop aux critiques incessantes quant à son rythme de vie. Stop, également, à des arabesques aussi géniales, pour ses supporters, que stressantes, pour ses coachs successifs. Désormais sous les couleurs d’Al-Arabi, au Qatar, club qu’il a rejoint contre 45 millions d’euros et jusqu’en juin 2025, Verratti s’offrait, ce vendredi soir, un dernier moment d’émotions dans son antre. Celui qui l’a révélé aux yeux du monde entier.

«Je tiens à préciser que j’ai un effectif équilibré et beaucoup de très bonnes options au milieu de terrain même sans Verratti. D’ailleurs je profite de l’occasion pour dire que Marco Verratti sera là demain avant le match. C’est l’occasion pour tous les supporters de lui dire au revoir. Il a été un joueur très important de la dernière décennie. Je pense que ce sera un moment spécial pour lui et sa famille», précisait dans cette optique Luis Enrique, présent en conférence de presse avant de défier les Aiglons. «Ce vendredi, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain célébrera Marco Verratti lors d’une cérémonie d’avant-match à partir de 20h00. Tous les supporters sont donc invités à se rendre tôt au stade afin de saluer Marco pour ses 11 saisons passées au club», surenchérissait de son côté le club francilien. Devant ses adorateurs, ou non, et pour marquer la fin d’une longue histoire d’amour, l’international italien (55 sélections, 3 buts) se présentait donc orphelin d’une Ligue des Champions tant convoité mais auréolé de 9 Championnats de France, 6 Coupes de France ou encore 6 Coupes de la Ligue.

Une légende quitte Paris !

Déterminé à l’idée d’entamer une nouvelle ère, le PSG - qui a également décidé de se passer des services de Neymar, Lionel Messi ou encore Juan Bernat pour ne citer qu’eux - accueillait, quoi qu’il en soit, une dernière fois celui qui aura autant symbolisé les forces de cette formation que ses failles (746 jours d’indisponibilité pour l’Italien lors de son passage chez les Rouge et Bleu, soit plus de 2 années pleines). Dans une chaude ambiance malgré un Parc des Princes clairsemé, l’Italien faisait ainsi son entrée sur la pelouse parisienne sous une haie d’honneur, dressé par l’ensemble de ses anciens coéquipiers et certains membres du staff. Remercié à travers une longue vidéo publiée dans l’enceinte francilienne, la star de la Nazionale, très émue, recevait alors un vibrant hommage de nombreux visages qui auront, eux aussi, marqués l’histoire du club. De Thiago Motta à Ezequiel Lavezzi en passant par Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Blaise Matuidi, le droitier de 30 ans était logiquement célébré.

«Marco mon frère je me souviens de toi en tant que jeune homme, tu as marqué l’histoire et tu resteras à jamais dans le coeur des Parisiens», déclarait notamment Matuidi. Entouré de ses proches, celui qui aura également reçu un trophée d’honneur de la part de Nasser Al-Khelaïfi terminait ce moment si spécial par un tour d’honneur. L’occasion pour lui, micro à la main, de remercier, une dernière fois, ses supporters et de sentir, en retour, l’amour qui lui restera finalement porté. La suite ? Quelques autographes, plusieurs selfies, d’innombrables chants à sa gloire et pour terminer deux longues banderoles rappelant, s’il le fallait encore, la passion générée par le natif de Pescara. «Une décennie de magie, 30 trophées avec Paris», pouvait-on ainsi lire dans le virage Auteuil ou encore : «un monument nommé Marco Verratti». Un monument qui évoluera désormais loin des yeux du Parc des Princes mais très certainement pas loin de son coeur. «Je pense que je ne peux que dire que merci à vous tous. J’ai passé des années magnifiques. C’est un grand merci qui vient du fond du cœur. Vraiment», concluait sobrement Marco Verratti, les larmes aux yeux.