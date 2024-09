PSG : l’inquiétude grandit autour de Lucas Beraldo…

Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a poursuivi son sans-faute, vendredi soir, face à une triste équipe du Stade Rennais. Portés par un doublé de Bradley Barcola et une réalisation de Kang-In Lee, les hommes de Luis Enrique l’ont logiquement emporté (3-1) malgré une fin de match moins maîtrisée. Une fragilité incarnée par Lucas Beraldo (20 ans), en grande souffrance dans le couloir gauche. Titularisé en l’absence de Nuno Mendes, l’international brésilien (3 sélections) - non retenu par Dorival Júnior pour la prochaine trêve internationale de la Seleçao - a en effet rendu une copie indigeste.

La suite après cette publicité

Coupable d’une main et fautif sur le penalty offrant le seul but de la soirée aux Rennais, le numéro 35 parisien a par ailleurs affiché ses limites sur le plan défensif. Dans une position de latéral gauche - le duo Pacho-Marquinhos s’imposant comme la charnière centrale indiscutable - Beraldo a ainsi trop souvent subi. Pris dans son dos à maintes reprises, douteux dans ses relances et mis en difficulté par la vivacité de Ludovic Blas, l’ancien joueur de Sao Paulo a constamment été dépassé. Loin d’être rassurant pour ses partenaires et inexistant sur le plan offensif, le natif de Piracicaba n’a clairement pas marqué des points.

À lire

PSG : Mamadou Sakho n’a pas aimé la gestion de Kylian Mbappé

Lucas Beraldo a encore déçu…

Crédité d’un 4 par la rédaction FM, le gaucher d’1m82 pourrait finalement tout perdre. Victime de l’intégration express et réussie de Willian Pacho dans l’axe de la défense francilienne (5 ballons récupérés, 2 interceptions et une nouvelle fois autoritaire dans le duel face au club breton), le Brésilien de 20 ans peine également à se distinguer dans ce rôle de latéral gauche. Des prestations insuffisantes et inquiétantes pour le club de la capitale, qui plus est dans un contexte où Nuno Mendes, titulaire habituel, continue lui de marquer le pas sur le plan physique. Questionné sur la fragilité parisienne, notammen sur les coups de pied arrêtés défensifs, Luis Enrique a cependant refusé de s’y attarder.

La suite après cette publicité

«Le football n’a pas été juste avec nous ce soir (vendredi, ndlr). Rennes n’a eu que très, très peu d’occasions ce soir. Et ils marquent sur pénalty. Parfaits, nous ne le sommes pas. Mais la négativité est habituelle avec le journalisme autour du PSG. Si vous regardez les stats par rapport à l’an dernier, tout est meilleur. Mais vous posez des questions sur les dix dernières minutes…», a ainsi pesté le technicien espagnol, qui avait récemment assuré être prêt à baisser son salaire pour éviter la presse… Si Lucas Beraldo échappe donc, pour l’heure, aux remontrances de son entraîneur, le niveau de jeu proposé par le jeune brésilien reste, malgré tout, préoccupant. Reste désormais à savoir si le défenseur parisien aura l’occasion de se racheter, mardi prochain, contre Arsenal, à l’heure où Nuno Mendes se remet lui d’un syndrome viral…