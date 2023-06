Atlético de Madrid : le message d’adieu de Geoffrey Kondogbia

Comme nous vous l’annoncions ces derniers jours, Geoffrey Kondogbia va quitter l’Atlético Madrid pour rejoindre l’OM pour la saison qui arrive. Alors que, pour le moment, rien n’a été officialisé, le milieu centrafricain a entériné son départ de la capitale espagnole en se fendant d’un message respectueux envers les Colchoneros ce vendredi.

Dans ce message publié sur Instagram, l’ancien Monégasque fait part de sa gratitude d’avoir évolué sous les couleurs madrilènes : «Dieu merci de m’avoir fait porter ce maillot et d’avoir pu découvrir de l’intérieur ce qu’est l’Atlético de Madrid. Pendant 3 ans, j’ai pu apprendre leurs valeurs uniques et comprendre pourquoi ils sont une famille si spéciale . Merci à tous mes collègues, le staff technique, les managers et, bien sûr, les fans de matelas pour ces trois saisons qui font désormais partie de mon histoire. Je leur souhaite le meilleur pour l’avenir.» Prochaine étape : Marseille et un retour sous les ordres de son ancien entraîneur à Valence, Marcelino.

