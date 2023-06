OM : accord total pour Geoffrey Kondogbia, visite médicale vendredi !

La suite après cette publicité

Pablo Longoria a peut-être mis longtemps à désigner officiellement le nouvel entraîneur, il dégaine autrement plus vite pour récupérer des joueurs. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre l’OM et l’Atlético de Madrid pour le transfert de Geoffrey Kondogbia (30 ans). Né en France, devenu international centrafricain, le milieu de terrain est précédemment passé par Lens et Monaco, mais aussi par le Séville FC, l’Inter Milan, Valence et l’Atlético donc.

Un long CV, riche d’expériences dans les championnats étrangers, et un renfort de poids pour l’entrejeu marseillais. Surtout, il connait bien Marcelino, pour avoir évolué sous ses ordres à Valence entre 2017 et 2019. L’entraîneur espagnol apprécie le joueur, et compte bien s’appuyer sur lui dans son immuable 4-4-2.

Du monde au milieu

Les places vont donc devenir chères dans l’entrejeu olympien, alors que Veretout, Rongier et Guendouzi sont pour l’instant toujours là, sans oublier Ounahi, qui pourrait être amené à évoluer sur une aile, ou Pape Gueye, qui pourrait etre vendu. Pour en revenir à Kondogbia, sa puissance et sa capacité de projection devraient régaler l’Orange Vélodrome.

Un contrat de 4 ans l’attend sur la Canebière. L’indemnité de transfert va s’élever à 8 M€. A noter que 1,2 M€ vont revenir au FC Valence, l’ancien club de Kondogbia. L’ancien joueur de l’AS Monaco, qui a disputé 30 matches avec les Colchoneros la saison passée (dont 3 de Champions League) est d’ailleurs attendu dès demain dans la cité phocéenne pour procéder à la traditionnelle visite médicale.