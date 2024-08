Ça s’agite pour la bonne affaire M’Baye Niang

À 29 ans, M’Baye Niang a roulé sa bosse, mais il a encore bien de l’énergie à revendre. Car contrairement à ce qui avait pu se dire ou se lire sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois, l’international sénégalais reste à ce jour un joueur libre. Et surtout, un joueur désireux de se remettre en selle, après une dernière jolie parenthèse entre le Bosphore et la Botte : «aujourd’hui, j’ai énormément d’offres. Je suis en famille dans le sud et suis en pleine réflexion pour choisir le bon projet. Je n’ai pas arrêté le foot, au contraire, je peux encore jouer plusieurs années parce que j’ai été performant la saison dernière. J’ai encore beaucoup à donner dans un très bon projet», nous explique-t-il.

La suite après cette publicité

En verve sur la première partie de saison dernière, où il avait écœuré les défenses turques et cumulé les buts avec l’Adana Demirspor (8 en 16 rencontres de Super Lig), le joueur formé à Caen s’était alors vu offrir, l’hiver venu, une nouvelle opportunité de rebond en Italie. Après l’AC Milan et le Torino, direction cette fois Empoli et la douceur de la Toscane. Une expérience qui s’est avérée fructueuse : «ça été une bonne saison sur le plan individuel avec 14 buts en Championnat (8 en Turquie et 6 en Italie), et une participation au maintien du club en Serie A», sourit Niang. Une participation, et active. C’est lui qui avait d’ailleurs assuré la survie des Azzurri dans l’élite, en marquant à la 91e minute face à la Roma lors de l’ultime journée.

À lire

Liga : Bilbao et Nico Williams accrochés par Getafe

Un retour en France ? Et pourquoi pas ?

Aujourd’hui M’Baye Niang reste à l’écoute de toutes les offres, étudie avec soin chaque proposition, et à cet égard, elles se font de plus en plus nombreuses. Selon nos informations, Getafe (Liga), les Corinthians (Brésil), Khor Fakkan (Emirats), Al-Wehda (Arabie Saoudite) ou encore le CSKA Moscou (Russie), ont formulé à diverses échelles des offres au joueur. Pour ce qui est de la France, l’ASSE est également venue aux renseignements. Le joueur, lui, n’a pas encore tranché. Il n’est pas contre l’idée de revenir en Ligue 1, mais n’écarte pas non plus l’idée de découvrir un nouveau championnat, en Europe, possiblement, ou dans des destinations plus en vogue, comme le Golfe ou la MLS.

La suite après cette publicité

«Je continue de travailler avec un préparateur physique. Je suis dans une très bonne condition, j’ai l’expérience du haut-niveau, l’envie de réussir une grosse saison, et je suis prêt à rendre de bons services, rassure le joueur qui totalise 165 matches de Ligue 1, après être passé par Caen, Montpellier, Bordeaux ou encore Auxerre. Un retour en France, j’y suis plutôt ouvert, même si l’idée de découvrir un nouveau championnat comme l’Espagne ou le Portugal, ne me déplairait pas non plus ». Aujourd’hui, Niang garde la tête froide auprès de son agent Walid Tsabet, et de sa maman, qui fait partie de son encadrement et tient une place importante dans son entourage, et ses choix de carrière.