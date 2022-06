Giorgio Chiellini va signer au Los Angeles FC

À 37 ans et après 17 saisons passées à la Juventus, Giorgio Chiellini a fait ses adieux à la Vieille Dame, ainsi qu’à l’équipe nationale. Mais le défenseur italien n’a pas l’intention de raccrocher les crampons.

Selon Sky Italia, l’ancien Bianconeri va rebondir aux États-Unis, en Major League Soccer. En effet, le média annonce qu’un accord a été trouvé entre le joueur et le Los Angeles FC. Il ne manque plus que la signature de Chiellini qui rejoindra donc Carlos Vela et deviendra le 22e Italien à évoluer dans le championnat outre-Atlantique.